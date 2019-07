Les ressources de la planète déjà épuisées pour l'année: "Si tout le monde vivait comme les américains, il faudrait 5 planètes"

Ce lundi 29 juillet, c’est le jour du dépassement. C’est le jour de l’année à partir duquel nous consommons plus de ressources que la terre n’en produit par an. Nous vivons donc à crédit après cette date. C’est l’association WWF qui réalise ce calcul, Jessica Nibel est venue préciser ces chiffres sur le plateau du RTL INFO 13H.

"Nous avons mangé tous les poissons que les océans peuvent produire en une année, couper le bois que les forêts peuvent régénérer en une année et nous avons émis plus de gaz à effet de serre que ce que nos écosystèmes peuvent absorber en un an", affirme Jessica Nibel, une porte-parole de l'association WWF. Malgré cette explication inquiétante, elle soutient qu'il est encore possible de solutionner le problème. "La priorité, c’est d’agir sur les émissions de gaz à effet de serre. Ils représentent 60% de notre empreinte écologique. Si on divise ces émissions par 2, on pourrait faire reculer le jour du dépassement de 3 mois", explique-t-elle.

De petites-actions du quotidien peuvent avoir un effet bénéfique important la santé de notre planète et le recul de cette date du dépassement. "Moins prendre l’avion, moins prendre sa voiture, consommer moins de viande. Si on divise notre consommation de viandes par 2, on gagnerait 15 jours sur la date du dépassement", soutient Jessica Nibel.

Où en est la Belgique ?

"En Belgique, le jour du dépassement arrive le 6 avril, donc très tôt dans l’année. Cela s’explique par la forte densité de population, la forte urbanisation, notre surconsommation", dit la porte-parole. La Belgique serait donc un assez mauvais élève en matière climatique. "C'est vrai que c'est un enjeu global. La Belgique est un confetti sur la carte du monde, mais il faut que tout le monde prenne conscience que le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Agir contre cela, c'est la priorité des années à venir pour la survie humaine. On doit tous s'y mettre", conclut-elle.

"Le Qatar atteint son jour du dépassement après seulement 42 jours, tandis que l'Indonésie a consommé toutes les ressources pour l'année entière après 342 jours", relève WWF, associé à Global Footprint Network. "Si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait 2,7 planètes" et cinq si tout le monde adoptait le monde de consommation des Américains.