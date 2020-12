Les restaurateurs ont reçu beaucoup moins de commandes que pour Noël: "Il n'y a rien à livrer ce 31 décembre"

Le réveillon de Nouvel An est un des jours les plus importants de l'année pour les restaurateurs. Mais pour certains, les commandes de plats à emporter sont très limitées ce soir. Selon la fédération HORECA Wallonie, il y a eu deux fois moins de commandes que pour le réveillon de Noël.

Cédric Clamar, grossiste en viande, est dépité: "Regardez dans mon camion, il n'y a rien", nous confie-t-il le coeur en berne.

Sa tournée sera rapide aujourd’hui… Chaque 31 décembre, Cédric circule avec 3 camions chargés. Cette année, ses commandes se résument à 2 paquets de saucisses et 2 plateaux de viande.

"C'est tous des produits locaux, de bonne qualité, etc..On a cassé les prix. On dit aux gens de ne pas se rendre dans les grandes surfaces... Et je ne sais pas. On a rien. Je suis dans le désarroi le plus complet", confie le restaurateur.

L’ambiance n’est pas meilleure dans les cuisines d'un restaurant namurois, où l'on prépare quelques rares choucroutes…

Mais rien de comparable aux autres années…

Olivier Tytgat, chef de salle dans un restaurant, dresse le bilan devant notre caméra: "C'est pas avec cela qu'on peut vivre. Je ne vais pas dire qu'on peut les compter sur les doigts de la main, mais c'est pas loin. C'est catastrophique. C'est pas un réveillon."

Selon la Fédération wallonne de l’Horeca, le secteur a pourtant bien travailler à Noël… Mais pour la nouvelle année, les commandes diminuent d’au moins 40%.

Thierry Neyens, président de la fédération wallonie de l'Horeca tente d'expliquer cette diminution: "Dans les explications, il y a une forte offre dans la distribution. Et les commandes de 2019 de 10, 15, 20 personnes sont absentes."

Certains professionnels ont mieux travaillé que d’autres. Ici, malgré les rares réservations, ce gérant a choisi des produits d’exceptions.

"On a fait du cougnou, du homard, de la biche, du saumon", énumère-t-il devant notre équipe de journalistes.

Ces quelques commandes ne lui rapporteront rien. Si ce n’est de dire à ses clients qu’il est toujours là…