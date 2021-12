Les Restos du Coeur lancent un appel aux dons pour offrir 5.000 repas de fêtes

(Belga) La Fédération des Restos du Cour de Belgique a lancé jeudi un appel national aux dons afin d'offrir 5.000 repas festifs à ses bénéficiaires, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Concrètement, les donateurs peuvent offrir un ou plusieurs menus composés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert au prix de 10 euros. L'ASBL, active sur tout le territoire belge, proposera deux menus différents, dont un végétarien, afin de satisfaire le plus grand nombre.

En cette période de fêtes de fin d'année, les Restos du Coeur constatent que la précarité, exacerbée par la crise sanitaire, reste un problème social majeur en Belgique. "À l'approche des fêtes, alors que chacun se réjouit de partager des moments en famille autour d'un bon repas, certains redoutent cette période éprouvante qui les renvoie à leur état de précarité, ne pouvant s'offrir des fêtes dignes de ce nom", note le président de l'association, Jean-Gérard Closset. "Dans un contexte où la demande d'aide alimentaire et plus largement la pauvreté en Belgique sont croissantes", la Fédération entend livrer 800 repas de plus qu'en 2020. Les donateurs peuvent sélectionner le(s) menu(s) et la quantité qu'ils souhaitent offrir et ce, en quelques clics sur le site www.restosducoeur.be. La Fédération effectuera les commandes en conséquence et redistribuera directement ces repas aux bénéficiaires dans ses 19 restos et ses cinq antennes belges. Un Foodtruck livrera par ailleurs des colis complets aux endroits reculés de Belgique où l'aide alimentaire est quasi inexistante. La Fédération des Restos du Coeur de Belgique est active depuis 36 ans. Elle se compose d'une équipe d'une centaine de salariés et de près de 500 bénévoles. (Belga)