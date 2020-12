Les Restos du cœur lancent un appel pour offrir un repas de Noël à 3.500 personnes

Les Restos du cœur de Belgique lancent un appel national pour l'organisation d'un repas festif destiné à 3.500 bénéficiaires dans le respect des normes sanitaires, annoncent-ils jeudi dans un communiqué. L'organisation d'aide alimentaire convie 100 restaurateurs à concocter des menus pour le réveillon du 24 décembre et invite les donateurs et les gouvernements des différents niveaux de pouvoir à leur fournir un soutien financier pour rémunérer les restaurateurs participants.

Les Restos du cœur ambitionnent de fournir un repas à 3.500 personnes via une centaine de restaurants répartis sur tout le territoire belge. Pour atteindre cet objectif, ils espèrent que chaque établissement pourra préparer en moyenne 35 menus de fête à emporter. Ceux-ci seront distribués gratuitement aux bénéficiaires. Les restaurateurs seront rémunérés grâce au soutien financier de particuliers et d'entreprises. Les dons peuvent se faire sur la plateforme des Restos du cœur. L'organisation sollicite en outre une modeste contribution financière des gouvernements provinciaux, régionaux et nationaux socialement responsables. "Cette action inédite initiée par les Restos du cœur fait écho à l'appel en 1985 du comique français Coluche qui avait exhorté tous les donateurs potentiels à participer en vue d'ouvrir des 'cantines' couvrant le territoire français, afin que plus personne ne souffre de la faim et du froid au cours de l'hiver", a déclaré le président de la Fédération des Restos du cœur de Belgique, Jean-Gérard Closset.

"Les Restos du cœur espèrent, 35 ans après cet appel mythique, créer la même émulation en offrant un repas pour le réveillon du 24 décembre à ceux qui en ont besoin." Les donateurs et restaurateurs souhaitant participer à l'action peuvent se rendre sur le site internet des Restos du cœur (www.restosducoeur.be/fr/) et s'inscrire via l'onglet "Nous aider".