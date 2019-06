Les routes belges et européennes très chargées dès ce vendredi: voici les prévisions de blocage

Une grande affluence est attendue sur les axes routiers européens durant le week-end, le premier des vacances d'été, prévient Europ Assistance. Plus de cinq Belges sur 10 ont prévu d'utiliser leur voiture pour voyager.

Pour les journées de vendredi, samedi et dimanche, Europ Assistance s'attend à une circulation très dense avec de sérieux risques d'embouteillages dans le sens des départs en Belgique, France, Allemagne, Suisse et Italie notamment.

La journée est donc classée rouge dans le sens des départs vers le sud.

Au niveau belge, il faut s'attendre à de gros ralentissements sur la E411 vers les Ardennes et sur la E40 vers la Côte. Vérifiez également les gros chantiers de l'été (vidéo ci-dessous) avant de prendre la route.





Et la suite ?

Un trafic dense est également prévu pour les week-ends du 5 au 7 juillet, 12 au 14 juillet et 19 au 21 juillet. Dans le sens des départs, le week-end le plus fréquenté sur les routes sera celui du 2 au 4 août. Il est par ailleurs vivement conseillé d'éviter Bruxelles en voiture les 6 et 7 juillet en raison du départ du Tour de France.

Touring constate pour sa part une diminution du nombre de voyageurs en voiture, compensée par une combinaison de transports. L'an dernier 18% de voyageurs ont en effet opté pour le train, contre 13% en 2016.

La France reste la destination la plus populaire, prisée par la moitié des voyageurs belges, suivie des Pays-Bas (26%) et de l'Espagne (25%). La majorité (96%) reste en Europe.