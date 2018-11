Poussé par les agriculteurs, le ministre propose l'ÉRADICATION des sangliers au nord du sillon Sambre-et-Meuse

Le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin propose de diminuer la population de sangliers de 50% en Wallonie d'ici deux ans. Il va présenter une série de mesures qui vont complètement modifier la chasse au sanglier à très court terme.

Les agriculteurs wallons et flamands manifestent devant le cabinet du ministre wallon de l'agriculture ce mercredi matin. Ils seront rejoints par les exploitants forestiers, et l'association Inter-environnement.

Tout ce petit monde réclame une réduction drastique de la population de sangliers, des animaux porteurs pour certains de la peste porcine, mais surtout qui détruisent les cultures.

Jérôme Feleur est agriculteur à Arlon. "Pour ma ferme, au printemps, j'ai eu une indemnisation de 3.000 euros pour des dégâts dans les prairies. Mais les estimations étaient de 5.000 euros. Ensuite il y a eu plus de 1.000 euros de dégâts dans les maïs. Et en automne, il y a encore plus de dégâts qu'au printemps".

Le ministre René Collin semble avoir entendu les agriculteurs avant même qu'ils ne viennent protester. Ils proposent une diminution de moitié de la population de sangliers en Wallonie d'ici deux ans. René Collin souhaite prendre toutes les dispositions afin "qu'il n'y ait plus de sanglier au nord du sillon Sambre-et-Meuse". Il souhaite aussi permettre le tir de nuit en plaine "afin que les chasseurs atteignent leur quota", écrit l'Avenir.

Mais est-ce suffisant? "Non, on demandait 80%. Mais c'est toujours la même chose depuis que cette problématique existe, depuis 15 ans. Il faut voir les moyens qui seront mis en place pour obtenir ces résultats. Car bien souvent les mesures proposées ne sont pas contraignantes, ou pas appliquées. Donc ce n'est pas assez", selon Yvan Hayez, président de la fédération wallonne de l'agriculture.