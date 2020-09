Les secondaires rentrent à l'école à leur tour ce mercredi: doivent-ils suivre des règles spécifiques ?

Ce mercredi, place aux secondaires: la plupart des adolescents belges rentrent à l'école, dans une configuration "coronavirus" plus ou moins identique aux primaires. Ils iront tous les jours à l'école tant que nous restons en code jaune.

Grande différence: ils doivent porter le masque en permanence, sauf si la distanciation physique peut être respectée (mais dans la pratique, c'est très rare). Nous avons laissé trainé notre micro à la sortie d'une école bruxelloise qui recommençait déjà mardi, et certains élèves n'étaient pas ravis de cette contrainte. "Dans l'ensemble, ça a été, mais j'ai parfois du le relever, et que je montais les escaliers et que j'étais essoufflée, je n'arrivais pas très bien à respirer", a dit une jeune élève. "En classe, avec la chaleur, c'était compliqué de garder le masque, on étouffait mais c'est comme ça, il faut le garder", a dit une autre. "Il faut parler plus fort en classe, et on n'entend pas très bien les profs", se plaint un élève…

Autre différence: les élèves de secondaire prennent généralement le bus pour aller à l'école. Nous avons embarqué dans celui de Nasser à Bassenges, pour voir s'il y avait du monde, et en réalité, c'est très calme. Les chauffeurs le confirment en région liégeoise: il y a moins d'élèves que d'habitude, sans doute par crainte des véhicules bondés, où les élèves s'entassent dans un endroit clos, la pire situation dans la lutte contre l'épidémie.

D'autres règles sanitaires sont prévues: si on reste en code jaune mais que dans la commune, la situation sanitaire se complique, il pourrait y avoir de l'enseignement à distance, seulement pour les 3, 4, 5 et 6e secondaire. L'hygiène des mains est renforcée, avec des lavages réguliers, et il est fortement recommandé à chaque élève d'avoir son propre flacon de gel hydroalcoolique.

Quant aux activités et sorties/excursions, elles sont interdites. Sauf les cours de natation et les leçons pratiques qui nécessitent d'être données à l'extérieur. Les repas doivent se prendre entre élèves d'une même classe.

Les professeurs, eux, doivent porter le masque lorsqu'ils donnent cours à voix haute et lorsqu'il se déplace entre les bancs. Donc lors d'un contrôle, s'il est assis à son bureau, l'enseignant peut retirer son masque.

Pour tout ce petit monde, en cas de symptômes, il est conseillé de rester chez soi et d'appeler son médecin. C'est lui qui décidera s'il y a lieu, ou pas, de faire un test.

A l'heure d'écrire cet article (8h), il n'y avait pas de longues files devant les écoles, comme ce fut le cas mardi dans certaines écoles primaires.