Les seniors de plus en plus nombreux dans les clubs de sport: "Sinon, tout se déglingue!"

Le cycliste amateur Robert Marchand raccoche son vélo à 106 ans ! Ses médecins ne voudraient plus qu’il "fasse de gros efforts". Mais y a-t-il vraiment un âge pour arrêter de faire du sport ? C’est la question que se sont posée Serge Vermeiren et Guillaume Houssonloge pour le RTLINFO 13h. Ils se sont rendus dans un club sportif bruxellois qui accueille des seniors.

Affilié au club depuis quelques années, Jean-Pierre Février, 83 ans, s’efforce de venir deux à trois fois par semaine faire du fitness. Pour cet ancien joggeur, se forcer à faire du sport est primordial. "Sinon, tout se déglingue, a-t-il confié à nos journalistes Serge Vermeiren et Guillaume Houssonloge. Vous attrapez des courbatures, vos muscles disparaissent. Si vous voulez vous maintenir plus ou moins sur vos pieds juqu’à votre mort, il faut faire un peu d’exercice."

Le fitness connaît d’ailleurs beaucoup de succès chez les seniors, comme le confirme Linda Cohen, retraitée de 64 ans. "C’est difficile de s’en passer parce qu’on a l’impression de s’alourdir et de perdre une certaine mobilité."





Attention à la santé



Mais attention, peu importe l’âge, l’encadrement reste important afin de ne pas dépasser ses limites. "Il faut en freiner certains, parce qu’ils retrouvent une jeunesse et disent qu’ils peuvent progresser, affirme Isabelle Dumon, coach sportif. Il faut les cadrer, les sécuriser dans leur programme et leur progression."

Si faire du sport à 65 ans reste bon pour la santé, attention à ceux qui commencent une discipline à cet âge. Mieux vaut passer un contrôle médical pour éviter toute mauvaise surprise.