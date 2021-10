Les services de capitainerie du North Sea Port s'en tiennent à une grève de 24 heures

(Belga) La grève de 24 heures au service de capitainerie des infrastructures portuaires belgo-néerlandaises North Sea Port se terminera vers 6 heures du matin vendredi. La réunion entre les syndicats et la direction jeudi s'est bien déroulée. Le syndicat socialiste ACOD (CGSP) affirme d'ailleurs que la direction a pris quelques engagements.

Des membres du service de capitainerie sont partis en grève jeudi à 06h00. La grogne porte sur le statut social des travailleurs et la participation au travail. Le préavis de grève avait été déposé il y a deux mois. D'après le syndicat socialiste, le mouvement de grève a été largement suivi mais la direction de North Sea Port affirme qu'il n'y a pas eu d'impact sur la navigation et les activités portuaires. Le service de capitainerie assure la sécurité du port et les contrôles de la navigation, le ravitaillement des navires ainsi que la circulation dans la zone portuaire. Au vu du bon déroulement de la réunion avec la direction, un service minimum devait être assuré dès jeudi 22 heures. (Belga)