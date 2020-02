Les services de garde d'enfants malades connaissent un surcroit d'activité en février avec la grippe

Comme chaque année à pareille époque, une épidémie de grippe met au lit de nombreux enfants en Belgique. Beaucoup de parents décident de faire appel à des services de garde d’enfants malades. "On vient de sortir d'une épidémie de gastro-entérite pour basculer dans une épidémie de grippe", constate Fanny, assistante sociale au sein de l’ASBL Raids où on comptabilise en moyenne 1100 heures de prestations pour le mois de février, soit presque deux fois plus qu'en juin.

Différentes mutualités prennent en charge ce service. Notamment la Mutualité chrétienne qui couvre entièrement 10 jours par an pour les enfants de 0 à 12 ans, à condition évidemment que soit présenté un certificat médical. Un numéro de téléphone est accessible 24 heures sur 24 pour faire appel à un service de garde d'enfants malades.