Les sociétés de nettoyage après sinistre fortement sollicitées: que font ces spécialistes ?

En ce qui concerne les travaux importants de déblaiement, les entreprises spécialisées dans le nettoyage après sinistre sont forcément très sollicitées. Il faut assainir et assécher. Un contre-la-montre pour préserver les biens.

Les lieux sont déblayés mais la boue est restée partout dans une maison inondée à Courcelles. Les professionnels prennent le relais des sinistrés encore dans l’urgence.

La première attention est attribuée aux murs et aux sols car sans traitement, sans désinfection, les dégâts mettent parfois des mois avant d’apparaître, comme la moisissure et la corrosion. "Si on les laisse en l’état les murs, l’eau va s’infiltrer dans les joints", explique Hassan Imich, chef d’une équipe de nettoyage après sinistre.

Quatre hommes pendant cinq jours

Le souci, c’est que l’eau déforme les matériaux. Après le nettoyage, des déshumidificateurs seront installés. Il y a ici quatre hommes durant cinq jours pour limiter les dégâts sur les 150 mètres carré inondés.

Pour les meubles, il faut tenter de les récupérer en décollant la boue. Les appareils ne sont pas forcément perdus. Après un coup de propre, ils passeront entre les mains d’experts. "Ils vont ouvrir les machines, souffler et mettre du produit spécial comme de l’huile pour les câbles. Il y a beaucoup de matériel que l’on a sauvé avec un nettoyage spécifique", indique le chef d’équipe.

Le plus souvent appelées par les assurances, des dizaines d’équipes après sinistre sont déployées aux quatre coins de la Wallonie.