Les soignants de l'hôpital UZ Brussel lancent un cri du cœur à la population belge: "Suivez les mesures!"

Quelques chefs de service ont lancé mercredi midi, au nom de l'ensemble du personnel de l'hôpital UZ Brussel, depuis le toit de l'hôpital, un appel de détresse à la population afin de l'exhorter à suivre d'urgence les règles sanitaires au pied de la lettre. Ils ont également envoyé un message de remerciement aux travailleurs de la santé qui luttent contre le Covid-19 sous la forte pression actuelle.

Des lettres de 1 mètre de haut formant le mot "STOP" ont été portées littéralement à bout de bras par les chefs de service depuis le toit de l'hôpital. Ce geste symbolique traduit leur espoir que leur message soit vu le plus largement possible par les Bruxellois qui les entourent. Ils veulent ainsi dire "stop" au virus, aux gens qui ne suivent pas les mesures, aux politiques qui n'écoutent pas les experts et autres élus qui hésitent encore à agir. Après avoir été applaudis pendant la première vague, les soignants veulent aujourd'hui applaudir à leur tour ceux qui suivent bel et bien les règles de sécurité sanitaire. "Nous ne voulons pas semer la panique, mais la récréation est terminée", explique Marc Noppen, le CEO de l'UZ Brussel. "Nous vivons actuellement quelque chose que nous aurions pu largement éviter. (...) Nous sommes prêts et nous savons ce que nous pouvons faire, mais vous devez nous aider".

L'UZ Brussel recevra également en début d'après-midi 5 élèves de l'Institut secondaire Sint Guido à Anderlecht pour qu'ils puissent témoigner de la réalité du Covid-19 sur les réseaux sociaux et faire comprendre aux jeunes de leur entourage l'importance et le bon usage de l'hygiène des mains, du port du masque et du respect de la distanciation physique. Une banderole de 8 mètres de long portant le message "Merci à TOUS les travailleurs de la santé #STOPCORONA" a également été déployée sur le toit en soutien aux soignants qui se battent au quotidien contre le virus dans la pression ambiante.