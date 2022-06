Les soldes débutent demain: avec l'inflation, les commerçants craignent un énorme flop (vidéo)

C'est demain que débute la fameuse période des soldes. Un moment traditionnellement fondamental pour les commerçants, qui y voient un moyen de renflouer les caisses en attirant de plus en plus de clients curieux, à la recherche de bonnes affaires.

Mais après des années marquées par le covid, c'est désormais l'inflation qui inquiète les commerçants. "On va rester positif, on va y croire. Mais le pouvoir d'achat a diminué, on ne va pas se le cacher. Il faut faire avec", nous confirme par exemple Giselle Liporace, vendeuse de chaussures.

L'Union des Classes Moyennes confirme une tendance généralisée, ou presque, à l'inquiétude. 7 commerçants sur 10 craignent que les acheteurs ne réduisent leurs achats en raison de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie. Sondés dans la rue, les clients confirment qu'ils feront plus attention. "Je vais regarder plus facilement ce qui est meilleur marché", "Avant, je m'achetais pas mal de choses, mais ici, je ne suis pas très acheteuse", "J'irai voir les dernières offres, avec de beaux rabais", nous confirment certains. "Il faut faire attention à ses sous, épargner et ne pas dépenser sur un coup de tête", résume une autre cliente, habituée des soldes.

D'autres évoquent tout de même une possibilité de se laisser tenter si un coup de coeur venait à se présenter. L'UCM affirme que 65% des commerçants ont des craintes pour la survie de leur activité si les soldes venaient à mal se dérouler.