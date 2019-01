Les soldes s'annoncent plus intéressantes que d'habitude cette année, pour deux raisons particulières

C'est bientôt le début des soldes, à partir du jeudi 3 janvier dans la plupart des magasins. On le dit plus ou moins chaque année, mais en 2019, elles s'annoncent particulièrement intéressantes.

La première raison est logique: les commerçants ont beaucoup de stocks car la météo a été douce ces derniers mois, les clients n'ont donc pas acheté la collection hiver…





Les mouvements des gilets jaunes

L'autre raison est plus inattendue. "Les démonstrations des gilets jaunes ont eu un impact", a expliqué Comeos. Durant plusieurs week-ends, les milliers de manifestants, disséminés dans toute la Wallonie et à Bruxelles, n'ont pas fait de shopping. Et dans certaines zones, à Bruxelles notamment, des magasins ont dû fermer leurs volets pour éviter la casse.

La fédération des commerçants explique également que pour les boutiques en ligne, il y a eu le Black Friday (fin novembre), mais après, il y a eu une chute.

Les commerçants vont donc commencer assez agressivement les soldes cette année.





Pour payer la collection été…

D'après l'UCM, l'Union des Classes Moyennes, le chiffre d'affaire des commerçants a baissé au cours des 6 derniers mois. C'est le cas pour la moitié d'entre eux… Et pour un commerçant sur quatre, le recul est même estimé à plus de 10%.

Dès lors, il y a des problèmes de trésorerie. En manque de liquidité, les magasins vont sans doute solder davantage pour renflouer les caisses rapidement. De quoi, au niveau de la mode, pouvoir payer la collection été qui arrive dans quelques semaines.