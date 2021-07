Les spectateurs sont de retour dans les cinémas: "Ça fait beaucoup de bien"

Les cinémas commencent à retrouver leur public après un an de fermeture lors des confinements. La météo pas toujours clémente pourrait augmenter la fréquentation lors de ces vacances et relancer enfin le secteur.

Le cinéma Vendôme a ouvert ses portes dans les années '50. Peggy en est la directrice, elle y travaille depuis 50 ans et est optimiste pour l'avenir. "Je suis rassurée, confie t-elle à notre journaliste, sauf s'il y a encore une vague et qu'on nous referme alors je ne sais pas ce qu'on va faire. En terme de spectateurs, je suis rassurée, les gens suivent et ont vraiment envie de revenir voir des films en salle".

La météo orageuse que connait notre pays depuis plusieurs jours fait aussi les affaires des cinémas. "J'en profite, c'est la première fois que je reviens depuis la pandémie" déclare une visiteuse qui ne cache pas son sourire. "C'est la deuxième fois" raconte une autre visiteuse, "j'avais été voir 'nos madeleines' il y a deux jours, c'était trop bien. Ca fait beaucoup de bien de retourner au ciné".

Un enthousiasme partagé par beaucoup d'autres personnes. "C'est toujours un bon moment à passer entre amis ou en amoureux, explique un jeune homme à l'entrée du cinéma, accompagné de sa copine. Il y a pleins de films qui nous attendent, ça va être une période très condensée, il y a pleins de choses à voir donc il faut en profiter".

Avec une année de perdue, le programme des cinémas s'annonce riche en terme de diversité et de qualité. Un premier pas vers le retour à la vie d'avant.