Les stages sportifs organisés cet été? Une décision au plus tard le 3 juin avec des mesures d’hygiène "plus spécifiques"

Des stages sportifs seront-ils organisés cet été? Pour l'instant, pas de réponse, elle arrivera au plus tard le 3 juin. On sait que les camps scouts, peuvent être organisés, tout comme des stages récréatifs, mais les stages purement sportifs ne sont donc pas encore concernés.

Dans la Matinale de BEL RTL, Valerie Glatigny, ministre de l’enseignement supérieur de la jeunesse et des sports, a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley et a directement indiqué que des mesures doivent encore être déterminées.

"Les stages sportifs feront l’objet de dispositions spécifiques qui seront discutées un peu plus tard. On sait que la pratique sportive entraînent des dispositions spécifiques. Il y a une hyperventilation quand on fait du sport de façon intensive, et donc il y a un risque légèrement accru de propagation du virus, en particulier en indoor et en particulier en cas de contacts rapprochés. Nous sommes en contact avec le groupe d’experts pour voir comment nous allons mettre tout cela en place", a déclaré Valerie Glatigny.

Pour les stages sportifs, on pourrait avoir une décision nuancée avec des mesures pour les sports en intérieur et ceux en extérieur ? Des différences en fonction du sport? "Les experts nous indiquent qu’en cas de contact prolongé, il y a un risque accru de propagation du virus. Mais à ce stade, il est prématuré d’annoncer des dispositions spécifiques."

Quand une réponse pourra-t-elle tomber pour les stages sportifs ? "Il y aura un conseil national de sécurité le 3 juin, qui doit prendre une série de dispositions en matière de sport, d’horeca et de culture. On avance, et il y aura une décision dans les prochains jours", a conclu la ministre des Sports de la Communauté Wallonie-Bruxelles.