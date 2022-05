À l'approche de l'été, les stocks de sang au plus bas: "La maladie ne prend pas de vacances"

Les stocks de sang sont au plus bas en Belgique. Le nombre de collectes de sang a chuté de 20 à 25% par rapport à l’année passée. La Croix rouge et le ministère de la Santé lancent un appel aux donneurs.

Dans le centre de dons que nous visitons à Anderlecht, les lits sont presque tous vides. Les poches de sang peinent à se remplir. Avec l’été qui approche, les donneurs sont moins nombreux. Pendant la période estivale, les dons se font effectivement plus rares, à cause des vacances et des départs à l'étranger. "Les gens sont absents alors forcément ils ne viennent pas donner leur sang à ce moment-là", analyse Esther Neijens, responsable médicale du service de don du sang. "En fonction de l’endroit où ils sont allés en vacances, il peut y avoir une période d’interdiction d’un jusqu’à six mois."

La pénurie actuelle est aussi due à la crise sanitaire. Les rendez-vous dans les écoles et les entreprises ont été moins fréquents, notamment parce que les salariés n’étaient plus présents sur place avec le télétravail. "Maintenant le télétravail n’est plus obligatoire mais ce sont des habitudes qui ont été prises", souligne également Esther Neijens.

"Il faut faire effort"

Heureusement, pour certains, ce geste reste essentiel. "Je pense qu’il faut essayer de faire un effort. Ça prend une petite heure. On se lève le matin, on fait ça et puis c’est fini, la journée peut reprendre. C’est aux gens de se motiver", explique ce jeune donneur. "C’est un engagement de donner son sang ou ses plaquettes, la maladie ne prend pas de vacances", déclare un autre donneur.

Pour la Croix-Rouge et le ministère de la Santé, il existe aujourd'hui deux objectifs: alimenter le stock actuel qui est au plus bas et essayer de le doubler pour prévenir la pénurie estivale qui est attendue.