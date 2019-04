Les stocks de sang sont au plus bas: la Croix-Rouge lance un appel urgent aux dons

Les stocks de sang ont atteint un niveau dangereusement bas en cette fin avril. La Croix-Rouge lance un appel à l'aide, que nous relayons ci-dessous.

Il nous faut, au plus vite, reconstituer un stock optimal pour pouvoir faire face à toute situation imprévue

Au sortir de ces deux semaines de congé, nos stocks ont fortement été mis à mal. Les réserves de sang sont à présent basses, dans tous les groupes sanguins, sans perspective d’amélioration dans les prochains jours, sans compter le jour férié du mercredi

1er mai.



Il nous faut, au plus vite, reconstituer un stock optimal pour pouvoir faire face à toute situation imprévue. Pour cela, nous devons augmenter nos prélèvements d’environ 10% pendant 2 à 3 semaines.



A cette fin, nous faisons appel à la générosité de la population en sollicitant toute personne d’au moins 18 ans, pesant au minimum 50 kg et en bonne santé, à se mobiliser en venant donner son sang, à partir de ce lundi 29 avril 2019 dans un lieu de prélèvement de la Croix-Rouge !



Retrouvez toutes nos collectes via www.DonneurDeSang.be



Pour toute autre question : médicale ou liée au don de sang : appelez le numéro gratuit 0800 92 245.