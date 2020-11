Les stocks de sang sont dans un état critique, alerte la Croix-Rouge

(Belga) Le stock actuel de globules rouges est très bas et la seconde vague de covid-19 "ne permet pas d'envisager une remise à niveau rapide dans les semaines à venir", alerte dimanche la Croix-Rouge. Elle lance un appel à la population pour relancer les dons.

"En effet, les nouvelles mesures ont affecté le nombre de collectes que nous pouvons organiser, notamment dans les hautes écoles, les universités et les entreprises qui sont respectivement en code rouge et travail à distance. Cette situation empêche également de nombreux donneurs de se déplacer vers nos structures et diminue fortement nos prévisions, même les plus optimistes." Les cliniques et hôpitaux ont par contre continué à organiser tant que possible les soins à tous les patients en maintenant une activité relativement importante dans les services non-covid. "La conséquence est qu'en matière de transfusion sanguine, la demande de nos confrères anesthésistes, urgentistes, oncologues et autres prescripteurs reste soutenue et n'a pas diminué contrairement à ce que nous avons observé lors de la première vague", détaille la Croix-Rouge. Elle lance dès lors un appel à la population pour qu'elle vienne donner son sang sans tarder. "Nous avons besoin d'augmenter notre stock de près de 2 à 3.000 poches dans les 21 jours", souligne-t-elle. Les horaires des centres de prélèvement permanents ont été renforcés et les donneurs peuvent prendre eux-mêmes rendez-vous (obligatoire) via le site internet www.donneurdesang.be. Les collectes de village restent en accès libre. (Belga)