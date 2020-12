Les supermarchés adaptent leurs heures d'ouverture pour la fin du mois: découvrez les nouveaux horaires

Comme chaque année, les supermarchés fermeront leurs portes plus tôt durant les fêtes. Les jours des réveillon de Noël et de la Saint-Sylvestre, les grandes enseignes compenseront toutefois, en ces temps de coronavirus, par une ouverture plus précoce également. Elles espèrent ainsi étaler l'affluence de clients.



Les magasins du groupe Colruyt ouvriront une demi-heure plus tôt, dès 08h00, les 23, 24, 30 et 31 décembre. Les soirs du réveillon de Noël et de la Saint-Sylvestre, ils baisseront le rideau à 18h00 au lieu des 20h00 habituels. Le personnel de l'enseigne fera par ailleurs le pont le 2 janvier 2021.

Chez Delhaize, les magasins seront ouverts dès 07h00 les mercredis 23 et 30 décembre, soit une heure avant l'horaire habituel. Ils le resteront jusque 20h00. Les 24 et 31 décembre, les heures d'ouverture seront ramenées de 07h00 à 17h00. En outre, 34 magasins de l'enseigne au lion accueilleront les clients également les dimanches 27 décembre et 3 janvier.

Les supermarchés Carrefour ouvriront, eux, le dimanche 20 décembre entre 09h00 et 19h00. Entre le lundi 21 et le jeudi 31 décembre, toutes les filiales du groupe seront accessibles dès 08h00, soit une heure plus tôt pour certains magasins, jusqu'à l'heure de fermeture habituelle. Les 24 et 31 décembre, elles fermeront à 17h00.

Aldi maintient pour sa part, les 24 et 31 décembre, une heure d'ouverture habituelle, soit à 08h30, mais fermera à 17h00 au lieu de 19h00.

Les magasins Albert Heijn feront une exception le soir du réveillon et de la Saint-Sylvestre et termineront de servir leurs clients à 17h00.

Enfin, Lidl ouvrira aussi les dimanches 20 et 27 décembre. Les 24 et 31 décembre, leurs magasins seront accessibles de 08h30 à 17h00.

