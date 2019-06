Ventilateurs, eau, brochettes, rosé... les supermarchés ont fait le plein en prévision du beau temps

Au vu du très beau temps annoncé, nombre de Belges prévoient l'un ou l'autre barbecue ou repas à l'extérieur. Les magasins et supermarchés ont donc fait le plein pour satisfaire leurs clients et éviter la pénurie.

Dans les stocks de ce supermarché de Rocourt (Liège), des murs d’eau qui arriveront en rayon dans les prochaines heures. Pendant que David s’occupe de l’inventaire, Sébastien coordonne dans le magasin.



"Quand nous savons qu'il va faire chaud, nous mettons tout un œuvre pour nous réapprovisionner très rapidement et satisfaire l'entièreté des clients. Nous avons de l'eau en suffisance pour les dix prochains jours", explique Sébastien Wansard, manager du département épicerie.



Parmi les produits jugés sensibles par les magasins, les bières évidemment. Pour d’autres, ce sera un petit rosé. Et les festivités commencent dès ce weekend chez Chantal. "Un petit rosé avec des copines à la terrasse, c'est le principal", dit-elle.



Du choix, sur le grill, il y en aura. Le magasin peut écouler jusqu’à 500 paquets de brochettes sur un weekend ensoleillé comme celui-ci. Au rayon des fruits, ce sont les melons et pastèques qui ont la cote.



Monique, elle, redoute la chaleur. Elle est venue acheter un ventilateur. "On prend ses précautions parce qu'il va y a avoir un afflux de gens et on va mourir de chaud", dit-elle.



La chaleur fait peur à certain. Les ventilateurs aussi s’écoulent facilement.



"Pas de tracas parce qu'on a du stock qui est basé sur la moyenne de novembre de l'année dernière", témoigne Sébastien Wansard.



Enfin, pour donner un véritable air de vacances, le stock des barbecues a lui aussi été renfloué.