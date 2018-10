Les syndicats à nouveau dans la rue pour dénoncer la "supercherie" de la réforme des pensions: les transports en commun perturbés

La FGTB, la CSC et la CGSLB mènent une série d'actions ce mardi contre le projet de réforme des pensions du gouvernement fédéral.

Les transports en commun risquent d'être très perturbés tout au long de la journée à Bruxelles (Stib) et en Wallonie (TEC), vu que de nombreux travailleurs participent à ces actions. La société tente de donner plus d'informations sur le site www.infotec.be, mais on peut déjà noter que:

Dans la région de Charleroi, 21% des services sont assurés à l'aube mardi au dépôt de Jumet, aucun au dépôt de Genson, 20% à celui d'Anderlues et 20% au dépôt de Nalinnes. Concernant les métros, 25% des services des lignes 1 et 2 sont assurés, contre 10% pour la ligne 3 et 16% pour la ligne 4.

Dans le Hainaut, 36% des bus circulent à Mons, 18% dans le Borinage et 17% dans le Centre contre une majorité (79%) des bus en service dans le Hainaut occidental.

Pour Liège et son agglomération, seuls un quart des services sont assurés à 06h00, précise une porte-parole du réseau. Aucun bus n'est sorti des dépôts à Seraing et seulement 5% dans le Condroz. A Verviers et dans les régions suburbaines, 63% des bus circulent mardi matin.

A Eupen et dans les Fagnes, 30% des services sont assurés, ainsi que 19% en Hesbaye.

Plus de la moitié (57%) des bus roulent en province de Namur et près de 90% en province de Luxembourg

Dans le Brabant wallon, 71% des services sont assurés.

Le "Contact Center" (070/23.20.00) est ouvert dès 06h mardi matin du côté de la Stib. "Le site internet www.stib.brussels informe en continu les voyageurs, tout comme la page Facebook (facebook.com/lastib) et le compte Twitter (@stibmivb)", détaille la STIB.

Par contre, la SNCB ne prévoit pas de fortes perturbations. "S'il devait en avoir, elles seront limitées", explique un porte-parole. Rendez-vous sur ce site pour planifier votre voyage et voir les éventuels retards.





"Supercherie"

La retraite à 67 ans, la pension minimum: cela fait des mois que les syndicats dénoncent ces mesures, sans parler de la pension réservée aux salariés qui exercent un métier pénible.

Le président du syndicat socialiste FGTB manifestera, lui, à La Louvière tout à l'heure. Pour Robert Verteneuil, la réforme des pensions n'est rien d'autres qu'une "supercherie". D'après lui, "le gouvernement va dire à des personnes qu'il reconnait qu'elles sont dans des situations de pénibilité, et que de ce fait elles peuvent partir à la pension un peu plus tôt (quelques mois). Mais comme elles partent plus tôt, elles auront une pension un peu moins élevée. Si les personnes considèrent que ce n'est pas assez, pas de problème, elles peuvent continuer à travailler et auront un bonus".

Des manifestations sont donc prévues ce matin à Bruxelles et Liège notamment, ainsi que dans d'autres villes wallonnes et flamandes. Des tracts seront aussi distribués dans des endroits stratégiques comme des gares ou des centres commerciaux.