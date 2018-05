Les syndicats manifestent en front commun mercredi: voici leurs revendications et les perturbations prévues

Ce mercredi, une manifestation syndicale en front commun est prévue à Bruxelles. FGTB, CSC et CGSLB défileront pour réclamer "des pensions décentes". Les participants doivent se réunir à 10h sur le boulevard Albert II, près de la gare du Nord. Le cortège partira à 11h et empruntera l'itinéraire classique des boulevards Albert II, Botanique, Pachéco, de l'Impératrice, de l'Empereur, avant de descendre la rue des Alexiens pour rejoindre le boulevard Lemonnier jusqu'à la gare du Midi. "Nous incitons les manifestants à venir en train. Nous avons demandé à la SNCB de disposer d’un tarif évènement et de mettre à disposition des trains supplémentaires", indique le syndicat socialiste.



Cliquez ici pour consulter la brochure commune rédigée par les trois syndicats.



FGTB, CSC et CGSLB demandent:

Une pension dès 65 ans.

Une pension légale qui permette de vivre dignement.

Une pension minimum qui évite de plonger dans la pauvreté.

Un alignement progressif de la pension légale du secteur privé sur le niveau de la pension du secteur public.

Une prise en compte réelle et effective de la pénibilité du travail.

Une prise en compte des accidents de la vie dans le calcul de la pension comme s’il s’agissait de périodes de travail effectif.

Une pension prévisible qui ne dépende pas de la conjoncture.

Une valorisation des périodes travaillées via un relèvement du plafond des revenus.





Les perturbations prévues



Cette manifestation ne sera pas sans conséquences. La Stib annonce déjà des perturbations. Le TEC aussi. A l'inverse, la SNCB annonce 8 trains supplémentaires vers Bruxelles. En revanche, difficile de prévoir combien d'écoles seront concernées, à Bruxelles et en Wallonie. Seule certitude, elles ont toutes une obligation d'accueil des élèves, même si les cours ne sont pas assurés.



Faisons un résumé des perturbations prévues.



Stib



Le réseau des transports en commun bruxellois (Stib) risque d'être fortement perturbé mercredi. La Stib mettra "tout en oeuvre" pour assurer, dans la mesure du possible, une desserte des lignes principales. Outre le fait qu'un nombre encore indéterminé de collaborateurs de l'entreprise - dont des conducteurs et des chauffeurs - soutiennent l'action, la manifestation risque également d'avoir un impact sur la circulation des véhicules aux alentours du parcours. La Stib conseille dès lors aux personnes qui en ont la possibilité de privilégier d'autres alternatives que ses transports publics pour leurs déplacements. Le contact center (070/23.20.00) sera ouvert dès 6h et, comme lors de chaque événement, les pages Facebook et Twitter, ainsi que l'application et le site internet, informeront les voyageurs en temps réel.





SNCB



Les navetteurs du rail ne semblent pas avoir de souci à se faire: la SNCB a renforcé son offre à la demande des syndicats. Huit trains supplémentaires seront mis en service vers Bruxelles depuis Liège, La Louvière, Mouscron, Anvers et Ostende.





TEC



En Wallonie, le groupe TEC indique que selon ses estimations, entre 20 et 60% des liaisons seront assurées en province de Hainaut. Les perturbations seront aussi importantes dans le Brabant wallon, même si on s'attend à ce que 80% des parcours soient assurés, ils ne le seront pas à un rythme habituel puisque une ligne sur deux sera affectée par le mouvement. L'impact de l'appel à la grève n'est pas encore estimable pour les régions de Charleroi et de Verviers/Liège. Par contre, 99% des bus devraient circuler en province de Namur, et 88% en province du Luxembourg.