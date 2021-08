Les taupes sont bien plus nombreuses qu'habituellement, en raison des inondations (vidéo)

Nos reporters ont suivi Eric Alkemade, taupier. Ces derniers temps, son agenda est très chargé. De nombreux habitants l'appellent pour qu'il capture les taupes dont le nombre est plus important qu'habituellement. "En règle générale, on capture les taupes au printemps et en automne, analyse Eric Alkemade. Cet été, est très particulier: on a été confrontés à des tornades et des pluies diluviennes. Cela a engendré une prolifération des vers de terre, ce qui explique la prolifération des taupes".

Les tunnels creusés par les taupes peuvent avoir des conséquences néfastes pour d'autres animaux. "Dans les prairies et les champs, chez les agriculteurs où je travaille beaucoup, les bovins peuvent se casser les jambes dans les galeries des taupes", décrit Eric Alkemade, taupier.

Dès l’arrivée du beau temps, les taupes descendent dans le sol, à la recherche de l’humidité et ne provoquent plus de bosses dans les jardins et prairies.