Les TEC renforcent leur offre à l'occasion du retour à l'école à temps plein de tous les élèves

Pour permettre aux élèves du secondaire de regagner leur école en toute sécurité, les TEC ont renforcé leur offre de bus. Au dépôt de Jemeppe sur Meuse, les lignes fort fréquentées sont renforcées aux heures de pointe.

Depuis ce matin, une centaine d'autocars privés viennent renforcer les parcours les plus fréquentés du réseau TEC. C'est en heure de pointe, principalement de 7 heures à 9 heures le matin, de 15 heures à 17 heures l'après-midi, ainsi que le mercredi sur le coup de midi que les renforts sont effectifs.

Il s'agit d'une demande du gouvernement wallon. Le TEC a donc réalisé un marché public pour commander ces services de renforts temporaires auprès d'autocariste privés sur certaines lignes sensibles aux abords des écoles.

Les élèves et les étudiants font bien sûr pas partie des voyageurs majoritaires de ces transports en commun. Ils doivent garder le masque, s'asseoir et puis monter par l'arrière du bus avec un titre de transport valable.

Enfin, compte tenu d'une situation sanitaire qui évolue favorablement, cette mesure ne devrait pas être étendue au-delà du 30 juin prochain.

"Cette centaine de bus vient s'ajouter à la centaine d'autres bus qui renforçait déjà les voyages depuis le mois de novembre. Les étudiants et les élèves représentent la majorité de nos voyageurs. Donc l'objectif, c'est d'éviter les surcharges en heures de pointe et par ailleurs, que les parents et les élèves envisagent cette rentrée scolaire de façon la plus sereine possible", a confié Karine Zanella, porte-parole des TEC Liège-Verviers.