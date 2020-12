Les températures moyennes augmentent en Belgique, et ça plait aux insectes: il y a des conséquences fâcheuses...

Hivers moins rigoureux, cycles de reproduction plus courts: avec le réchauffement climatique, les moustiques sont plus nombreux, et on les voit plus souvent. Cela a des conséquences: "Plus on a de moustiques en grand nombre, à un moment donné, et plus, potentiellement, ils pourraient transmettre certaines maladies. Mais une des choses que nous étudions ici, ce sont les micro-organismes qui sont à l'intérieur de ces moustiques, et qui peuvent les aider à transmettre certaines maladies. Or, des changements de température dans l'eau pourraient modifier ces micro-organismes", selon Rudy Caparros, entomologiste à l'Université de Liège-Gembloux.

Des espèces exotiques comme le moustique-tigre pourraient se fixer définitivement. L'élévation des températures leur permet de gagner quelques générations par an, et donc d'être plus nombreux. Idem pour le puceron, très friand des cultures de betteraves. "Si on a une augmentation des températures, et donc un gel qui est moins fort, on va éliminer beaucoup moins d'insectes (durant l'hiver). Donc au printemps, on se retrouve avec des populations plus importantes", explique Frédéric Francis, professeur.

Des problèmes se posent également avec la chenille légionnaire, qui fait des ravages sur le maïs dans plusieurs continents. Les scientifiques craignent de la voir un jour débarquer chez nous. "Ce ravageur est originaire d'Amérique du Sud. On l'a retrouvé en 2016 en Afrique, et en 4 ans il s'est distribué sur l'ensemble du continent. Il est même passé en Inde, et en Chine depuis 2019, où il a colonisé plus de 30 provinces en un an", poursuit le professeur.

Punaises, cigales et mantes religieuses font également leur apparition dans nos régions depuis quelques années.