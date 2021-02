Les tests salivaires, une invention BELGE, bientôt utilisés pour lutter contre le coronavirus

Les tests salivaires, développés l'Université de Liège, vont contribuer à la lutte contre l'épidémie de coronavirus qui empoisonne la société depuis près d'un an. "On regarde toujours ce qui se passe à gauche et à droite, ce qui se passe en France, en Allemagne ou en Angleterre. Et quand il se passe quelque chose de particulier en Belgique, on se méfie, on doute de notre propre créativité", explique Fabrice Bureau, vice-recteur en charge de la recherche à l'Université de Liège, dans le RTL info 13h.

Un peu moins fiables que les traditionnels tests PCR, les tests analysant la salive sont trois fois moins chers (15€ au lieu 46€) et plus rapides.

Les autorités politiques, qui ont hésité, semblent désormais convaincues d'utiliser cette méthode de dépistage. Des tests ont été menés depuis le mois de juin, et la méthode semble au point. Dans des maisons de repos, on l'utilise déjà activement, en complément des tests PCR.

Pour les profs

L'utilisation des tests salivaires serait dans un premier temps limitée à l'enseignement. 400.000 enseignants belges, du primaire au supérieur, vont pouvoir en bénéficier après les vacances de carnaval. Les élèves étant trop nombreux, ce sont donc les profs qui vont servir de sentinelles. En cas de test positif dans une école, des tests PCR seront effectués sur toutes les personnes qui fréquentent l'établissement.

"Le pays est d'accord, que ce soit au Nord ou au Sud, qu'il faut tout mettre en œuvre pour permettre aux jeunes de retrouver une vie normale", poursuit Fabrice Bureau, justifiant l'utilisation des tests de son université.