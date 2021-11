Les tickets pour les festivals d'été PLUS CHERS en Flandre: les prix vont-ils aussi augmenter en Wallonie?

Les pass pour les festivals de l'été prochains coûteront plus cher en Flandre. Ce sera notamment le cas des tickets pour Rock Werchter. Coté wallon, les festivals ne comptent pas forcément augmenter leur prix.

Pas d'augmentation du ticket d'entrée au festival de Ronquières. Comme l'année dernière, le billet pour une journée est fixé à 49 euros. "Il n'y a pas de raison d'impacter encore cette crise Covid, par rapport à tout ce que les festivaliers ont déjà dû subir, avec une augmentation du prix du festival", comment Jean-François Guillin, organisateur du festival de Ronquières.

Légère augmentation du pass aux Ardentes par contre, 187 euros au lieu de 177 euros pour 4 jours. La crise sanitaire qui a provoqué l'annulation de deux éditions n'y est pour rien. Le festival déménage sur un site plus grand en 2022. Les frais vont donc augmenter et les organisateurs veulent apporter une autre dimension à l'événement. Il y aura plus de têtes d'affiche chaque jour. Damso, Sexion d'Assaut et Stromae sont déjà annoncés cette année.

Le cachet des artistes = 40% du budget des organisateurs

Le festival Scène sur Sambre va aussi relever le tarif, mais pour une seule journée. Cette fois encore, c'est lié à la présence d'un artiste. "Nous venons d'annoncer quelqu'un comme Calogero, qui n'est jamais venu dans la région, explique Olivier Michel, organisateur du festival Scène sur Sambre. Donc le tarif du dimanche est légèrement augmenté puisqu'il est à 45 euros." Au lieu de 35 euros le samedi. Là, le prix ne change pas. En moyenne, les cachets des artistes représentent 40% du budget des organisateurs. "On aurait pu, en tant qu'organisateurs de festival, espérer des "conditions de reprise" un peu plus intéressantes de la part des artistes, cela n'a pas été le cas. Mais il n'y a pas d'explosion non plus, il y a une augmentation normale."

Les organisateurs de festival ne ressentent pas encore de répercussion au niveau des tarifs des prestataires comme les techniciens ou les ingénieurs du son. Si ce type de poste devait engendrer des frais supplémentaires, pas question de toucher aux tickets d'entrée pour l'instant, mais le prix des boissons pourrait être revu à la hausse si nécessaire.