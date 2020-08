Les transports en commun s'adaptent au coronavirus: voici les dispositifs prévus pour le retour à l'école

La rentrée scolaire est un défi, aussi, pour les différents réseaux de transport en commun. Les réseaux se sont adaptés au contexte sanitaire et vont proposer un dispositif un petit peu particulier pour assurer un service optimal pour la rentrée scolaire.

Qui dit retour à l'école dit aussi retour dans les transports en commun. L'ensemble des réseaux du pays retrouveront une formule plus habituelle, mardi, lors de la rentrée scolaire.

Pour la STIB, par exemple, il est temps de retrouver un rythme classique. Mais pas n'importe comment. Actuellement, le taux de fréquentation est de 65%, ce qui devrait augmenter dans quelques jours. Pour éviter le problème, un service en ligne va être proposé. "C'est une prédiction qui explique les heures où il y a le plus d'affluence dans nos véhicules. Cela permet de planifier son voyage quand c'est possible, par exemple, l'après-midi quand on sort de l'école. Est-ce que l'on rentre directement ou est-ce que l'on papote encore quelques minutes avec ses copains devant l'école ?", explique à ce sujet Françoise Ledune, porte-parole de la STIB.

La TEC, elle, va relancer ses horaires scolaires. "L'ensemble des bus et trams wallons circuleront de nouveau selon l'horaire dit de période scolaire, y compris les 950 circuits scolaires vers l'enseignement ordinaire et spécialisé. Tout va rouler tout à fait normalement", confirme Véronique Benoit, porte-parole de la TEC (Wallonie). Elle annonce aussi l'organisation de contrôlés dès mardi, la validation du billet étant obligatoire. 40 modifications ont été apportées sur 767 lignes. Ces dernières sont à découvrir sur le www.letec.be.

Enfin, en ce qui concerne les trains, aucune inquiétude. "On ne s'attend pas à un flux majeur puisque la grande majorité de nos voyageurs sont des étudiants universitaires et les travailleurs. Ceux-là rentrent plus tard ou privilégient le télétravail", annonce Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Une application pour permettre de vérifier l'affluence de son train devrait être disponible dans le courant du mois de septembre.

Appli courant septembre.