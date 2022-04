Les transports en commun seront perturbés vendredi en raison d'une action syndicale

Les réseaux de la Stib et du Tec seront perturbés ce vendredi 22 avril, en raison de la journée d'action pour le pouvoir d'achat organisée par les syndicats CSC, FGTB et CGSLB, ont annoncé les sociétés de transport public.



À Bruxelles, les organisations syndicales se rassembleront rue Ravenstein, devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), dans le centre-ville, pour manifester. "Cette manifestation, qui ne concerne donc pas la Stib directement, aura un impact sur la circulation des bus, trams et métros", prévient la société bruxelloise.

Le réseau de la Stib sera également perturbé car une partie du personnel de la société de transport en commun participera au mouvement. Face aux perturbations attendues, et dont l'ampleur est inconnue à ce stade, la Stib invite ses voyageurs à prévoir des solutions de rechange à son offre de transports publics pour se déplacer vendredi. La Stib assure qu'elle informera ses voyageurs en temps réel, vendredi, tout au long de la journée via son site internet, l'application mobile et les médias sociaux.

Le "Customer Care" sera également disponible, dès 6 heures du matin ce jour-là, afin de répondre aux questions des voyageurs, par téléphone au 070 23 2000, ainsi que sur les médias sociaux.

En Wallonie, le Tec prévient de même que des perturbations sont attendues sur tout son réseau. Les voyageurs pourront s'informer sur l'état du réseau via la page Facebook du Tec ou en contactant le call center de leur région par téléphone. Enfin, du côté de la société de transport en commun flamande, De Lijn, on s'attend aussi à des perturbations, dans toute la Flandre.

A la SNCB, en revanche, aucune perturbation n'est attendue. Aucun préavis de grève n'a été déposé. Le front commun syndical entend faire entendre sa voix vendredi pour "de meilleurs salaires" et contre la loi de 1996 sur la formation des salaires, accusée de "verrouiller" le pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation galopante.