Grève dans les transports: le point complet sur la situation

Les militants du syndicat socialiste des services publics CGSP/ACOD font grève ce mardi 27 février pour dénoncer la réforme des pensions autour des métiers lourds. La CSC Services publics et le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP) ne prennent pas part au mouvement. Les transports publics (SNCB, Stib, TEC et De Lijn) dans leur ensemble connaîssent des perturbations. Les administrations, les écoles et la poste sont aussi concernées par cette grève intersectorielle. Au nord du pays, les militants se rassembleront à Bruges vers 11h00 alors qu'en Wallonie, le rendez-vous a été fixé à 10h00 à Tournai où entre mille et deux mille manifestants sont attendus. Un cortège et des discours sont également prévus.

LE POINT SUR LA SITUATION À 6H30

TRAINS

Moins d'un train sur deux circule en Wallonie mardi matin, informait la SNCB à 5h45. "Ces proportions sont à relativiser à cette heure-ci car les chiffres vont évoluer", précisait le porte-parole. A l'aube la circulation était assurée à 30% entre Liège et Bruxelles, 50% entre Charleroi et Bruxelles, 50% entre Namur et Charleroi, 30% entre Namur et Liège, 30% entre Mons et Bruxelles, 50% entre Tournai et Bruxelles, 75% entre Anvers et Bruxelles, 70% entre Gand et Bruxelles.





STIB

Seules trois lignes de bus, six lignes de tram et trois lignes de métro étaient exploitées à 06h00 à Bruxelles,



Les lignes de métro 1, 2 et 5 sont exploitées, les lignes de trams 3, 4, 7, 82, 92 et 94 également. Quant aux lignes de bus, seules les lignes 21, 87 et 95 et la navette 94 (suite au travaux avenue Forêt) sont desservies. La STIB rappelle que des attestations de perturbation peuvent être obtenues en ligne.





TEC

Au Tec Charleroi, 15% seulement des véhicules circulaient sur le réseau à 6h00. S'agissant des lignes de métro, à peine un métro circulait sur les lignes M3 et M4 et deux sur les lignes M1 et M2.

Au Tec Liège-Verviers, 32% des services sont assurés, avec des situations très différentes en fonction des dépôts. Aucun bus n'est sorti du dépôt de Wanze, à peine 11% des services sont assurés au dépôt de Jemeppe et 12% au dépôt de Rocourt, par exemple. Mais à Eupen, 100% des services sont assurés et 81% à Verviers.

Au Tec Hainaut, les perturbations des services de bus sont les plus importantes dans la région du Centre (20% des services assurés), à Mons et dans le Borinage (50%), selon une estimation. Dans le Hainaut occidental, 70% des services sont assurés.

Au Tec Namur-Luxembourg, une grande majorité des bus circulent.

Au Tec Brabant wallon, 73% des services sont assurés.

POURQUOI CETTE GRÈVE?



"Plusieurs éléments inacceptables"

Selon le syndicat socialiste, le projet de loi du ministre des Pensions Daniel Bacquelaine comporte "plusieurs éléments inacceptables". Les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, congé de maternité... ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension anticipée dans le cadre de la pénibilité, souligne l'organisation. En outre, aucune solution n'est trouvée pour les agents contractuels des services publics. Le syndicat socialiste dénonce également le flou qui règne autour des catégories professionnelles entrant en ligne de compte pour la reconnaissance de la pénibilité et sur la façon dont les critères seront octroyés. "Pour la CGSP, il est clair que le gouvernement Michel, au travers de ce dossier, ne vise qu'à réaliser une économie budgétaire importante sur le dos des agents de la fonction publique."





Deux syndicats estiment l'action prématurée

La CSC-SP et le SLFP ne prendront pas part à cette journée de grève. Les deux syndicats estiment l'action prématurée alors que les organisations syndicales sont en discussion avec le ministre concernant la problématique des métiers lourds. Une marche pour l'emploi est certes prévue à Liège, à l'initiative de la CSC Liège Huy Waremme, mais elle ne s'inscrit pas dans le même contexte que l'action du syndicat socialiste.