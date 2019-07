Les travailleurs belges de moins en moins productifs? Voici les pistes de l'OCDE pour inverser la tendance

Les travailleurs Belges sont de moins en moins productifs selon l'organe économique OCDE. Nous restons 4e en Europe. Mais le peloton nous rattrape. L'OCDE propose des pistes aux pouvoirs publics et aux employeurs pour inverser la tendance. Lesquelles?

La Belgique a créé beaucoup d’emplois, mais elle n’aide pas assez les travailleurs à se former. C’est une des conclusions de l’organe économique OCDE (l’organisation de coopération et de développement économiques).

"Ce qu’il faut faire, c’est se dire: ‘ok, quelles sont les compétences dont nous aurons besoin dans 5, 10 ans, de quoi auront besoin les entreprises ?’", a déclaré José Angel Gurria, le secrétaire générale de l’OCDE.

Former les travailleurs, les aider à trouver un travail dans les secteurs en croissance,… Voici quelques-unes des pistes d’action prônées pour un pays plus productif.

"La productivité est d’un très haut niveau. Mais pour le garantir pour le futur, il y a des secteurs à examiner", indique Wouter Beke, le ministre de l’Emploi en affaires courantes.

La Belgique est le 4e pays le plus productif de l’OCDE, mais nous perdons du terrain face aux voisins. Dans le secteur des services, par exemple : il faut plus de concurrence. Rendre les entreprises plus facilement solvables. Ou encore, les laisser fixer les salaires en tenant moins compte de l’ancienneté.

"Si, en matière emploi, vous mettez de côté la question de la productivité, vous oubliez l’un des éléments les plus importants pour assurer du travail dans le futur, et faire en sorte que ces emplois soient bien payés", ajoute José Angel Gurria.

Ne reste plus qu’à voir ce que le futur gouvernement gardera de toutes ces idées.