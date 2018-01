Les travailleurs de Carrefour en grève: voici la liste des magasins fermés ce vendredi

27 magasins Carrefour, principalement en Wallonie et à Bruxelles, resteront portes closes ce vendredi, au lendemain de l'annonce d'un plan de restructuration qui pourrait coûter jusqu'à 1.233 emplois.

Confronté à une perte de vitesse de son modèle, Carrefour va supprimer des milliers de postes et opérer un virage vers le commerce en ligne et le bio. Le plan d'économies présenté ce jeudi en Belgique concerne 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Cela concerne donc 1233 travailleurs. Hier, à l'annonce de cette restructuration, plusieurs magasins ont fermé leurs portes.

Ce vendredi matin, le mouvement de grogne continue. Les 11 magasins fermés hier le seront aussi aujourd'hui, et d'autres ont suivi le mouvement.

785 magasins Carrefour dont 45 hypermarchés en Belgique

Au total en Belgique, on compte 785 magasins Carrefour dont 45 hypermarchés. Ce sont eux qui sont principalement visés par le plan de licenciement. Nathanaël Pauly a fait le point ce midi sur la situation. Quels sont les magasins ouverts ou fermés ce vendredi midi ?

En blanc, sont affichés tous les hypermarchés de Belgique. En orange, ceux qui sont fermés.

On remarque qu'e, Flandre, il n’y en a qu’un seul, celui de Genk, qui est amené à fermer définitivement ses portes.





Un seul hypermarché ouvert en Wallonie



La situation est beaucoup plus compliquée pour Bruxelles et la Wallonie. Tous les magasins sont fermés, à l’exception d’un seul hypermarché, celui de Jambes. Cela fait donc 24 hypermarchés fermés sur les 45 que nous avons dans notre pays.



Des mouvements de solidarité

A cela, s’ajoute des mouvements de solidarité, dans d’autres supermarchés, des Carrefour Market. C’est le cas à Mouscron, Waterloo et Woluwe-Saint-Lambert actuellement. Mais la situation évolue de minute en minute.

A midi ce vendredi, sur les 785 magasins Carrefour que nous avons en Belgique, 27 sont fermés.



"Il est possible que la situation bouge encore"

La plupart de ces fermetures ont été décidées à la suite des assemblées de personnel. "Il est possible que la situation bouge encore et que d'autres magasins décident de fermer par solidarité", ajoute la représentante syndicale. Plusieurs magasins en grève vendredi devraient poursuivre le mouvement ce week-end.

"Nous serons certainement dans ce mouvement d'émotion jusqu'à la fin du week-end", a indiqué Delphine Latawiec, secrétaire nationale de la CNE, sur nos ondes, dans l'invité politique. "On fera le point lundi", a-t-elle ajouté en assurant par ailleurs "ne rien attendre des autorités publiques". "Elles ne feront rien. Ces pleurs que l'on entend aujourd'hui, c'est une hypocrisie complète. Si un gouvernement veut agir, c'est par la législation qu'il met en place. On ne peut pas voter début janvier une loi sur les flexi-jobs dans le commerce et pleurer quand il y a des pertes d'emploi trois semaines plus tard", a dénoncé la représentante du syndicat chrétien.

Le SETCa Charleroi a déjà annoncé que les magasins Carrefour de Bomerée et Gosselies resteront fermés ce week-end.

>L'HYPERMARCHÉ CARREFOUR DE BELLE-ÎLE À LIÈGE CONDAMNÉ À FERMER SES PORTES

Le Premier ministre Charles Michel rencontrera vendredi les syndicats du groupe Carrefour à 16h30 en compagnie des ministres de l'Emploi, Kris Peeters, des Affaires sociales, Maggie De Block, et des Finances, Johan Van Overtveldt, a-t-on appris au cabinet du Premier ministre. La rencontre se déroulera au Lambermont.

Réunion de crise

Charles Michel a eu la direction de Carrefour au téléphone dès hier. Et les 3 ministres régionaux de l'Emploi du pays se retrouvent ce midi pour une réunion de crise au cabinet de Didier Gosuin, le ministre bruxellois. Avec Pierre-Yves Jeholet et Philippe Muyters, ils veulent mettre en place une "action publique concertée".

Pendant ce temps-là, toujours à Bruxelles, le ministre fédéral de l'Emploi Kris Peeters et le premier ministre ont rendez-vous avec les syndicats. Ils ont rencontré la direction de Carrefour hier soir. Depuis l'annonce du plan hier, un seul mot d'ordre subsiste dans le monde politique, comme l'expliquait Kris Peeters: "Je vais tout essayer pour diminuer le montant et aider les travailleurs qui sont maintenant visés, ainsi que toutes les familles concernées."

Les rendez-vous vont se multiplier tout au long de la semaine prochaine : jeudi, c'est la commission Economie et Emploi, au Parlement Wallon, qui prévoir une réunion en urgence pour suivre cette restructuration.



Piquet de grève ce matin devant le Carrefour Market de Tomberg (Alertez-nous)