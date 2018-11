Les travailleurs de GSK en arrêt de travail: "Il y a un gros mouvement de grogne"

Plusieurs témoins nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous: le personnel de l'entreprise pharmaceutique GSK a lancé une action de grogne ce lundi. "Il y a actuellement un gros mouvement de grogne sociale avec arrêt de travail des ouvriers, employés et cadres chez GSK à Wavre", nous a prévenu une personne à 9h55. Après 11h, d'autres témoins nous ont indiqué qu'un arrêt de travail était également mené sur le site de Rixensart.



Contacté par nos soins, Philippe Leclerc, secrétaire régional Brabant wallon de la FGTB confirme qu'une action est en cours. "Pour l'instant il n'y a pas de grève. Mais une assemblée générale a eu lieu à Wavre, et une autre se déroule à Rixensart. Les travailleurs de Wavre ont effectivement lancé un arrêt de travail spontanément. Les deux gros sujets sensibles concernent la sous-traitance et la redistribution d'une prime", précise-t-il.



De son côté, une représentant de la CSC confirme. "Le mouvement de grogne fait suite à une question de problèmes internes. Et surtout la volonté de la direction de sous-traiter une série d'activités, comme le nettoyage, les vaccins, les tests qualité, etc. Et même des activités qui font partie du core business (ndlr: activité principale). Cela engendre beaucoup d'inquiétude, et ça concerne tout le monde: ouvriers, employés et cadres", indique Jean-Marc Lepied.



Les travailleurs de GSK craignent également que des licenciements ne viennent perturber l'emploi en Belgique dans les mois à venir.