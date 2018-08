Les travaux qui provoquent de gros embouteillages sur la E40 à Heverlee sont bientôt finis

Les travaux de réfection actuellement menés entre l'embranchement de la E314 et la sortie Bertem sur la E40 en direction de Bruxelles seront terminés lundi prochain à 06h00 comme prévu.



Ces travaux ont causé d'importants embarras de circulation depuis leur lancement le 24 août dernier, obligeant le centre flamand de gestion du trafic à rappeler à plusieurs reprises aux automobilistes de n'utiliser cette portion de l'autoroute qu'en cas d'absolue nécessité. Les travaux avaient pour but de remplacer le revêtement de la chaussée. Des perturbations sont encore toutefois attendues le week-end des 1er et 2 septembre en cas de beau temps.