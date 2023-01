Les trucs et astuces de Sixtine, pro de l'organisation: "Tout ce qui prend moins de 5 minutes peut être fait tout de suite"

Sixtine Thomas-Richard était l'invitée du RTL INFO avec Vous ce jeudi. Elle a présenté son livre intitulé "Ma petite organisation". L'experte a dévoilé des trucs et astuces pour que vous soyez organisés dans tous les domaines.



Elle en est convaincue... être mieux organisé permet "de se sentir mieux". Mais avant tout, il faut d'abord voir où on veut aller grâce à des objectifs.



"On est tous différents donc on ne va pas commencer par la même chose donc il faut prendre le temps de faire notre petite introspection pour savoir par où nous on doit commencer", explique Sixtine.

"On peut se poser la question de savoir comment je me sens dans tel domaine sur une échelle de 0 à 10. Et quand on va s'évaluer sur les différents domaines de notre vie, ça va nous permettre de voir comment équilibrer notre vie et par quel endroit on doit commencer. Si on s'évalue à 2 sur un domaine et à 8 sur un autre, il va peut-être falloir se pencher sur celui à 2".



Elle précise qu'on a tous un train-train quotidien à faire qui n'est pas forcément hyper agréable. "Moi, j'ai essayé de trouver des techniques pour faire les choses sans y penser, en faisant des routines".



On dit souvent que l'on n'a pas le temps de faire telle ou telle chose, mais on a tous 24h dans une journée. "On est décisionnaire de la façon dont on va consommer notre temps donc c'est vraiment un choix", insiste la professionnelle de l'organisation.



Si vous ne trouvez pas le temps pour aller courir, vous pouvez mettre une routine à un horaire spécifique. "Par exemple, tous les mardis à 8 h du matin, j'enfile mes chaussures de sport et on y va".



La routine est essentielle pour faire les choses sans y penser. Pour y parvenir, Sixtine Thomas-Richard propose une astuce qu'elle applique pour elle-même. "Je me donne des petites récompenses personnelles quand j'essaie de mettre en place une routine. Le jour où je l'ai fait, je me mets un bon point ou une petite croix et à la fin de la semaine, je me concentre sur le positif."







Entre le boulot, la maison et les enfants, certaines personnes ont une charge mentale qui pourrait les faire exploser... Comment faire pour ne rien oublier et pour ne pas y penser tout le temps non plus?



"On délègue. C'est vrai que quand on est parent, on a plein de choses à penser pour nous et pour nos enfants. Moi je dis tout simplement à mes enfants que je ne suis pas une superwoman et que je ne peux pas penser pour tout le monde."



"J'ai 4 enfants. Je leur dit: "vous êtes responsables de votre emploi du temps, de votre sac de piscine, de votre pique-nique, etc."



Pour que ses enfants rangent leur chambre, elle leur dit qu'ils ont 15 minutes pour le faire. "En les déculpabilisant, en leur disant, c'est 15 minutes et puis tu t'arrêtes et demain, tu feras encore 15 minutes... Le fait de donner un temps permet qu'ils trouvent ça plus facile."



Sixtine et son mari se fixent des rendez-vous pour parler des questions qui fâchent, "car c'est important de communiquer dans le couple". "Ca permet de savoir qui fait quoi, car avec les agendas électroniques partagés, on ne communique pas trop sur les sorties de chacun et c'est beaucoup plus facile d'échanger."



"On se prévoit une sortie dans un restaurant et comme il y a plein de monde autour, ça évite que les voix montent. Créer ce petit cadre un peu romantique permet d'apporter ça avec plus de recul et de ne pas le faire à chaud".



Sixtine a une phrase clé : "Tout ce qui prend moins de 5 minutes doit être fait tout de suite", ça évite d'avoir un tas de papiers qui s'accumulent dans l'entrée.