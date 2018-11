Les usagers de la SNCB sont de moins en moins satisfaits: en plus de la ponctualité, l'information aux clients chute

Seuls six voyageurs sur dix sont satisfaits de la SNCB, ressort-il d'une enquête menée par la société ferroviaire auprès de 4.400 voyageurs. Le principal reproche des voyageurs: le manque de ponctualité des trains, rapportent L'Echo et De Tijd mardi.

À peine 60,9% des personnes interrogées accordent une note de 7/10 ou plus à la SNCB, ce qui représente une baisse de près de 5% par rapport à 2016. Ces résultats sont également inférieurs à ceux de l'année 2015, pourtant peu glorieuse.





La ponctualité gros point noir, l'information au client chute



Les 13 paramètres mesurés dans le cadre de l'enquête menée auprès de 4.400 voyageurs affichent tous un score en baisse. Un tiers des voyageurs accordent une note de 4/10 ou moins pour la ponctualité des trains.



"La ponctualité des trains joue un rôle important dans la satisfaction des voyageurs", a expliqué le porte-parole de la SNCB, Bart Crols. Et ces 12 derniers mois, la situation n'a fait que s'aggraver. Au cours du mois de septembre, 83,9% des trains étaient "à temps", ce qui signifie qu'ils sont arrivés en gare avec un maximum de 6 minutes de retard. Le nombre de trains supprimés a lui aussi continué à augmenter.



Mais la ponctualité n'est pas le seul sujet d'agacement pour les utilisateurs. Plus de la moitié des personnes interrogées se plaignent également du prix du billet. À noter également: le niveau de satisfaction des clients en matière d'information - à la fois dans les gares, dans les trains et en ligne - a nettement baissé.