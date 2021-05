Les vacances d'été raccourcies dès 2022, celles de Toussaint et Carnaval rallongées

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est accordé mercredi sur une réforme des rythmes scolaires sur base annuelle. Les vacances d'été seront ainsi raccourcies, tandis que les congés de Toussaint et Carnaval seront doublés.

La rentrée scolaire de 2022 s'opérera ainsi le lundi 29 août et s'achèvera le vendredi 7 juillet 2023. Cette réduction des vacances d'été sera compensée par l'octroi d'une semaine de vacances en plus à la Toussaint, ainsi qu'à Carnaval. Pour Pâques et Noël: pas de changement. Cela restera deux semaines de vacances. Etudiée depuis longtemps, cette réforme vise à mieux coller aux rythmes naturels des enfants. De l'avis de plusieurs pédagogues, les vacances d'été étaient en effet trop longues pour les jeunes, trop longtemps déconnectés de l'école et des apprentissages. A l'inverse, une seule semaine de vacances au premier et second trimestres était trop peu pour permettre aux écoliers de souffler efficacement. (Belga)