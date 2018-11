Les vacances de trois Belges en Italie virent au CAUCHEMAR: elles sont bloquées depuis cinq jours à cause des intempéries

Trois touristes belges, originaires de la région liégeoise, sont "bloquées" depuis cinq jours, dans le nord de l'Italie. En raison des intempéries qui ravagent le pays, elles ne peuvent plus quitter leur maison, pour rentrer en Belgique. Elles se sentent, même abandonnées par les services de secours locaux. Nicolas Lowick et Catherine Vanzeveren les ont jointes pour le RTL Info 13H.

Marie, Ann-Sophie et Julie sont en vacances depuis une semaine à Arigna, un petit village perché dans les Alpes. Lundi, une partie de la route s’est effondrée. Les trois amies sont coincées sur place.

"Le soir, nous avons eu une panne de courant durant deux jours, nous étions donc sans accès aux magasins et sans électricité pour se faire à manger avec ce qu’il nous restait", a expliqué Julie.





40 touristes bloqués dans le village

Hier, les autorités ont entamé des travaux et ont brisé des rochers qui menaçaient de s’effondrer. Les 40 touristes bloqués dans le village ont reçu des vivres d’une auberge de jeunesse.



"Rien n’est mis en place. On voit juste des hélicoptères passer. Quand il y avait juste le trou dans la route, la police déplaçait les barrières pour passer sur le côté qui était encore accessible mais très très dangereux, donc nous on ne pouvait pas passer", a souligné Marie.





20 morts



Cette semaine, vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé vos vidéos grâce au bouton orange Alertez-nous. Des images de Sciacca en Sicile, où les écoles sont fermées depuis une semaine; des images de Terracina entre Rome et Naples, ou encore de Rapallo, dans la région de Gênes.



Les scènes de désolation se multiplient: des bateaux couchés que la protection civile tente de dégager ou des arbres déracinés sur les versants des montagnes des Dolomites.

A Venise, l’eau a frôlé cette semaine le mètre soixante de hauteur, avec des vents jusqu’à 180 km/h. Depuis lundi, 20 personnes ont perdu la vie en Italie.