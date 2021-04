Les vacances scolaires d’été raccourcies? Le ministre flamand de l'Enseignement dit "non"

Le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts a d'ores et déjà indiqué qu'il n'était pas question pour le moment d'écourter les vacances scolaires d'été, une option évoquée mardi entre autres par l'expert de l'OCDE Dirk Van Damme.



Ce dernier indique qu'une interruption des apprentissages de deux mois est déjà une longue pause pour les élèves, surtout ceux qui sont en difficultés. Et la crise actuelle liée au coronavirus, avec un certain retard accumulé, rend cette pause encore plus problématique. "En pleine crise du coronavirus, on ne doit pas commencer ce combat", a réagi Ben Weyts mardi. "On doit bien sûr pouvoir aborder le sujet d'une réforme des vacances scolaires, mais une telle décision ne se prend pas à la légère. Toute notre société est adaptée au calendrier scolaire actuel: si on touche aux vacances, on touche aussi plein d'autres secteurs et plans".

Le ministre flamand compétent affirme "partager les préoccupations au sujet des élèves les plus vulnérables". Mais, pour eux, "les écoles d'été sont une solution concrète et faisable". Le gouvernement flamand a prévu un budget de 10 millions d'euros pour ces cours d'été, indique-t-il.