Les vaccinations contre le covid-19 lancées, quand peut-on espérer un retour à la normale? Nos experts répondent (vidéo)

Les premières vaccinations contre le Covid-19 auront lieu bien plus tôt que prévu, le dimanche 27 décembre. C’est un an seulement après le signalement des premiers cas Corona en Chine. La population se pose encore des questions par rapport à la vaccination. Certains Belges nous ont posé des questions précises. Les scientifiques et les principaux responsables politiques de ce pays s’engagent à y répondre sur notre plateau.

C’est la question que tout le monde se pose: une fois les vaccinations lancées, après combien de temps pourrons-nous espérer un retour à la normale? Christophe Deborsu tentait de répondre à cette question ce midi dans "C'est pas tous les jours dimanche".

Les vaccins vont être efficaces en priorité chez les premiers qui seront vaccinés, répond Jean-Michel Dogne : Directeur du Département de Pharmacie à l'UNamur, membre du Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale de l’OMS et Expert à l'Agence Européenne des Médicaments. "On ne peut que recommander ce type de vaccination. Par définition, cela le retour à la normale dépendra du nombre de personnes qui seront vaccinées. On gardera les gestes barrière durant un certain temps. Si on arrive à 70% de vaccinés d’ici le mois d’octobre, novembre 2021, et qu’on conserve les gestes barrière, je dirais que cela pourrait se passer vers le 2e ou 3e quadrimestre 2021 (entre février et seprembre 2021).

Jusque quand garderons-nous le masque ?



Michel Dogne précise que les données de transmissions ne sont pas encore connues. "Les études cliniques n’ont pas fourni les données pour savoir si on transmet encore le virus, même si on est asymptomatique. Il ne faut pas oublier qu'on peut aussi transmettre le virus par contact. Tant que nous n’avons pas ces données, une population suffisante vaccinée, il faudra garder les gestes barrière, c’est très important de le dire et de le répéter."

Les restaurants devront-ils attendre octobre pour penser rouvrir ?

Christie Morreale, vice-Présidente et Ministre wallonne de la Santé, rappelle que les commerces et restaurants ont pu être ouverts, à un moment, quand cela était possible, durant la pandémie. "Il ne faut pas tout mélanger. Par contre, ce vaccin est une très bonne nouvelle et va changer la vie, par exempledes personnes âgées qui vivent en collectivité. Parfois, ils doivent manger dans leur chambre pendant plusieurs semaines, c’est extrêmement compliqué. La vie sociale au sein d’une collectivité va pouvoir reprendre. Si toutes les personnes les plus fragiles ne pourront plus contracter la maladie, en janvier-février, la vie va pouvoir reprendre dans les maisons de repos. Ils vont pouvoir remanger ensemble, faire des activités ensemble. Ils ne pourront pas se contaminer les uns les autres puisqu’ils seront protégés.



Et pour le reste de la population ?



"Le vaccin va nous donner tout au cours de l’année 2021, des améliorations successives", répond Yvon Englert, membre de la task force vaccination et Délégué général "Covid-19" de la Wallonie. "Les premiers bénéficiaires seront les personnes les plus à risque. En mars-avril, les bénéficiaires seront les hôpitaux qui observeront une diminution de la pression, car les plus fragiles sont ceux qui se retrouvent le plus souvent à l’hôpital. Et puis, progressivement, on va revenir à la vie normale, pour autant que nous soyons capables de convaincre les indécis que ce vaccin est vraiment la meilleure arme que nous avons aujourd’hui pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes embourbés depuis 1 an."