Les veaux de cet agriculteur son nés par -12 degrés: "Nous devons leur mettre des couvertures"

Les veaux de Luc Beguin, éleveur de Blanc Bleu Belge à Piétrebais, dans le Brabant wallon, viennent de naître dans des conditions extrêmes: -12 degrés selon le thermomètre ce matin. Ils doivent être surveillés de très près. "La température est descendue tellement bas que nous devons les recouvrir avec des couvertures. D'ailleurs, preuve en est, on voit même que le lait se fige dans les seaux".

Dans l’étable d’à côté, les canalisations sont entièrement gelées. Les vaches, habituées à boire jusqu'à 60 litres d’eau par jour, doivent patienter. "On voit bien que tout le système d’abreuvage automatique est complètement gelé, étant donné que toutes les canalisations sont en externe et qu’on est en plein courant d’air".

La seule solution, c’est d’intervenir manuellement. Héléna Beguin abreuve les animaux au tuyau: "Vu que tout est gelé, c’est la seule solution".

Avec des températures aussi froides, ces bovins sont plus gourmands que d’habitude. Or une partie de leur nourriture est également congelée. "Ici, nous sommes aux silos de maïs, où on voit que la couche superficielle est complètement gelée, et cette couche est vraiment très mauvaise pour du bétail en gestation. Elle pourrait amener des avortements voire des naissances prématurées", explique l'éleveur.

Si le mercure ne remonte pas, il faudra sans doute tout jeter. Luc vient également de calfeutrer l’entièreté de sa ferme, histoire de limiter les dégâts.