La conséquence inattendue du coronavirus sur les cartes de vœux

C'est une nouvelle conséquence de l'épidémie de coronavirus et des mesures actuelles. L'envoi de cartes de vœux est en nette hausse. Selon les règles sanitaires, les fêtes vont se faire en petit comité. De nombreux Belges ont donc opté pour le format traditionnel des cartes de vœux pour souhaiter de bonnes fêtes à leurs proches.

Dans les papeteries, on constate une hausse des achats de cartes de vœux. Chaque année, les ventes augmentent en période de fête, mais particulièrement cette année.

De la même façon, Bpost constate une augmentation de l'envoi de courriers. Si aucun chiffre n'est encore disponible, on sait que, par rapport à l'année passée, on observe une hausse de 20% des ventes de timbres. "Habituellement, en fin d'année, on a toujours un boom sur le courrier. Les gens ont l'habitude d'envoyer des cartes de vœux mais cette année, on constate qu'il y a encore plus de demandes sur ce type de courrier. Je pense que les gens ont envie d'avoir une attention les uns envers les autres. On a connu le pic des colis. Je pense que c'est un peu la même histoire avec les cartes de vœux", éclaire Fanny Charpentier, porte-parole chez Bpost.

La responsable nous explique que les délais de livraison sont actuellement respectés. En un jour, votre correspondant devrait recevoir votre carte de vœux dans sa boîte aux lettres.

