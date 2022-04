Les ventes de maquillage en hausse de 20% depuis la fin du port du masque: "On n'est pas encore au niveau d'avant Covid"

Avec la fin du port du masque depuis quelques semaines, les ventes de maquillages sont reparties à la hausse. Dans les magasins de cosmétiques, le rouge à lèvres s'est réconcilié avec les clientes et se vend comme des petits pains.

Ils sont les victimes collatérales de la crise sanitaire. Pendant 2 ans, les gloss et rouges à lèvres ont été délaissés par les clientes... Mais la plupart d'entre elles retrouvent aujourd'hui leurs habitudes.

Cet enthousiasme a de quoi rassurer les entreprises du secteur : les ventes de maquillage ont augmenté de 20% depuis le mois de mars. "Les gens veulent vraiment retrouver un peps, avec le retour du beau temps en plus. Avant c'était que le mascara ou même rien du tout parce que les gens ne prenaient plus la peine de se maquiller ou de se mettre en beauté parce qu'ils restaient à la maison tout simplement. Maintenant, il y a les sorties, les restaurants, etc", nous explique Teresa Castanheira, gérante d'un magasin de cosmétiques.

Les magasins de cosmétiques n’ont pas encore retrouvé leur clientèle d’avant Covid. "On n'est pas encore au niveau de 2019, avant Covid. Quand on compare les chiffres, on est encore à -10% dans les ventes", dévoile Kathy Bergen, responsable santé et beauté de Comeos.

Malgré ce constat, les entreprises du secteur restent confiantes : cet engouement devrait durer un bon moment.