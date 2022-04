Les ventes de motos sont en baisse depuis le début de l'année : voici pourquoi

Les ventes des motos et des scooters s'étaient bien maintenues pendant toute la crise du Covid. Mais ces derniers mois, certains revendeurs s'inquiètent en voyant leurs chiffres baisser de 10 à 15%. Comment l'expliquer ?

L'année avait bien commencé pour la concession de Julien Montes Suarez à Evere. Mais depuis le mois de mars, il constate que les ventes de motos sont en baisse. "En mars-avril, on remarque un sacré déclin", dit-il. "C'est aussi dû au fait que les motos ne sont pas disponibles pour l'instant. Il y a des gros soucis au niveau délais d'approvisionnement et de délais de production."

Plusieurs facteurs en cause

En février, la Fédération de la mobilité constate une perte de presque 12% au niveau de la vente de moto d'occasions comparé à l'an dernier. C'est moins pour les motos neuves avec une baisse de 2% seulement. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce déclin. "Il y a les problèmes de production", explique Filip Rylant, porte-parole de la Fédération de la mobilité. "Il y a aussi les problèmes de logistique et de transport, les prix de l'énergie et des matières premières qui sont élevés, la guerre en Ukraine et il y a eu un tremblement de terre au Japon. Il y a donc beaucoup d'incertitudes et donc de retard dans le marché."

"Le deux-roues devient un avantage"

Certains revendeurs n'ont pas senti cette dégringolade. 2021 a été une bonne année de vente et 2022 aussi d'ailleurs. "A Bruxelles, la mobilité est un sacré problème avec les embouteillages", indique Fox Paretti, vendeur de motos à Woluwe-Saint-Lambert. "Les gens ne veulent donc plus passer une heure dans les bouchons en voiture. Le deux-roues devient un avantage et encore plus s'il est motorisé, par rapport aux vélos et aux trottinettes."

La météo des prochains mois pourrait avoir un effet favorable sur les ventes de motos. Qu'elles soient neuves ou d'occasions.