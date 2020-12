Les ventes de pâtisseries en baisse à cause de la crise du coronavirus: voici les raisons

Dans certaines boulangeries, les ventes de pâtisseries ont fortement diminué à cause de la crise du coronavirus. En moyenne, on enregistre une baisse de 50% de ventes selon la Fédération des boulangers et pâtissiers. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse d'activité:

- annulations des fêtes de mariages, de baptêmes, d'anniversaires

- plus de temps libre: grâce au télétravail et à l'annulation de leurs traditionnelles activités, les clients ont plus de temps libre et passent plus de temps chez eux. Ils profitent donc parfois de ce temps pour cuisiner et pâtisser.

- diminution du portefeuille: certains clients ont moins de budget (chômage économique, faillite, etc.) et se privent donc parfois de pâtisseries.

- fermeture de l'Horeca: entraînant par conséquent une diminution des commandes chez les boulangeries

Concernant les ventes de pains, elles ont été en baisse lors du premier confinement par beaucoup de personnes se sont essayées à la production de leur pain à la maison. Mais aujourd'hui, les ventes sont revenues à la normale.

Ces diminutions de ventes de pâtisseries sont un coup dur pour les boulangeries concernées car cela a un impact sur les chiffres d'affaires. Ce secteur ne reçoit pourtant pas d'aides gouvernementales puisque les boulangeries sont toujours restées ouvertes. Les boulangeries et pâtisseries espèrent que la période des fêtes va permettre à ces chiffres de remonter.

