Les visites aux pensionnaires des maisons de repos pourront-elles reprendre une fois qu'ils seront vaccinés?

Michel Goldman, professeur d'immunologie à l'ULB, était l'invité du RTL INFO 13h pour évoquer les questions que certains Belges se posent quant à la vaccination qui a débuté aujourd'hui dans les maisons de repos de notre pays.

Quand les pensionnaires des maisons de repos seront vaccinés, pourront-ils recevoir de la visite ?

"Il va certainement y avoir un assouplissement mais il faut bien voir que dans les saisons de repos comme ailleurs, à mesure que les vaccins vont être déployés, les mesures sanitaires vont devoir continuer à être observées. Il y aura certainement un relâchement mais il sera progressif. C'est excessivement important parce que nous ne sommes pas encore aujourd'hui complètement sûrs que ces vaccins vont empêcher la transmission du virus. Ils vont certainement empêcher les formes les plus graves mais sur la transmission, nous attendons encore des données supplémentaires, qui devraient être obtenues très rapidement".

Faudra-t-il vacciner toute la population pour revenir à la normale ?

"Tout dépend de la définition de 'la normale'. Personnellement, je pense que la vie d'après ne sera pas exactement la même. Je pense qu'il y a des habitudes qui vont persister. Pour le reste, je crois qu'il est très important de réaliser que les choses vont se faire progressivement. Donc progressivement, on aura de plus en plus de personnes protégées mais il va rester, pendant plusieurs mois, des personnes vulnérables. Et il faut bien voir que cette vulnérabilité touche toutes les tranches d'âge. À mesure que l'on va protéger les plus âgés, on va réaliser que cette maladie touche aussi des gens plus jeunes, même si ces cas sont plus rares."