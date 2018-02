Les visites chez les dentistes vous semblent trop chères ? Ce site internet déchiffre votre facture

La plupart des patients ignorent s'ils ont ou non payé des suppléments d'honoraires chez le dentiste. Grâce à un outil mis en ligne par Test Achats, vous pourrez comprendre votre facture, et savoir ce qui vous sera remboursé.

Vous êtes peut-être déjà ressorti de chez le dentiste en ayant payé une grosse somme, mais sans vraiment savoir à quoi elle correspondait, ni de combien vous seriez remboursé.

Test Achats, via sa plateforme Test Santé, a créé un outil pour vous aider: il calcule les suppléments d'honoraire. Il s'agit des suppléments facturés lors d'une consultation.

Les patients introduisent le montant payé et les codes inscrits sur l'attestation de soins.





Du code au montant remboursé

L'outil traduit en langage clair ces codes : par exemple le 373811 correspond à une obturation d'une dent de lait.

Le module calcule et indique ensuite le montant des prestations non remboursées.

Vous pouvez donc facilement savoir si votre dentiste est conventionné ou s'il applique son propre tarif.





Est-ce que ce site permet d'anticiper une facture ou il ne sert qu'après avoir payé?

Il ne peut être utilisé qu'après la consultation. Après avoir reçu l'attestation de soins et les informations qui y sont reprises.

Il est donc seulement possible d'alléger les factures suivantes et de choisir votre dentiste en toute connaissance de cause.