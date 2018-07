Les voitures aussi peuvent souffrir de la chaleur: voici les conseils d'un garagiste

Malgré les fortes chaleurs, les voitures résistent plutôt bien aux températures actuelles. Mais certains éléments sont mis à rude contribution et méritent une attention particulière. La période n’est pas plus animée que d’habitude chez Philippe Dortu, garagiste depuis près de 50 ans en région liégeoise, mais il explique que l’arrivée de l’électronique a tout de même apporté son lot de petits soucis. "Certains tableaux de bord, les écrans LCD, vu la montée de température dans l’habitacle, peuvent diminuer d’intensité. Mais généralement, ça revient quand la température devient plus basse".





"La batterie ne supporte pas trop la chaleur"

D'autres problèmes plus sérieux peuvent parfois se poser lors de fortes chaleurs. "Le système de refroidissement est mis à rude épreuve par des températures comme nous connaissons ici, le refroidissement est très important. On fait aussi une demande très importante d’air conditionné, et il y a de la chaleur qui s’évacue au niveau du radiateur, ce qui fait aussi remonter la température. Aussi, la batterie ne supporte pas trop la chaleur, donc on a plus de soucis quand la batterie devient plus vieille".





Que faire?

Le garagiste conseille: "Bien faire entretenir sa voiture, c’est la première des choses, régulièrement contrôler le système de refroidissement, donc vérifier le niveau, et si la batterie a 6 ou 7 ans, peut-être anticiper et remplacer la batterie pour ne pas avoir de soucis sur la route".