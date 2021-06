Les Wallons ayant explicitement refusé le vaccin auront une seconde chance d'en profiter: voici le calendrier prévu

Les personnes résidant en Flandre ou en Wallonie qui ont déjà reçu une invitation pour leur vaccination contre le coronavirus et qui ont explicitement refusé celle-ci ne seront plus automatiquement réinvitées. Elles peuvent toutefois se réinscrire via la plateforme Qvax, indique mardi Gudrun Briat de la taskforce vaccination. Les personnes qui ne se sont pas présentées à leur rendez-vous recevront bien, elles, une nouvelle invitation. En Wallonie, les citoyens auront une seconde chance à partir de la fin juin, contre fin août pour la Flandre. A Bruxelles, cette possibilité de se réinscrire est permanente.



Les règles de confidentialité ne permettent pas de "traçage"



Les personnes qui refusent de se faire vacciner ne peuvent pas être réinvitées, conformément aux règles de confidentialité. "Nous ne les poursuivrons donc pas", explique Mme Briat. Elles peuvent également indiquer qu'elles ne veulent plus recevoir d'e-mails du gouvernement concernant la campagne de vaccination. Les personnes ayant finalement changé d'avis peuvent toutefois se faire "réactiver" par leur médecin traitant et s'inscrire sur la liste de réserve Qvax. "Par exemple, il y a des personnes qui ont accidentellement refusé leur vaccin en cliquant sur le mauvais bouton. Elles peuvent alors se réactiver immédiatement auprès de leur médecin traitant", illustre la responsable de la taskforce vaccination.

Les personnes qui n'ont pas refusé explicitement le vaccin mais qui ne se sont pas présentées au rendez-vous ou n'ont pas donné suite à l'invitation, seront réinvitées.





Quand aura lieu cette seconde chance?



Le moment où les gens auront une seconde chance de se faire vacciner dépendra des livraisons. De plus, en juillet, ce sont surtout les secondes doses qui seront administrées, puis ce sera d'abord au tour des jeunes de se faire vacciner. En commission Santé publique de la Chambre, le ministre Frank Vandenbroucke (Vooruit) a précisé que cette deuxième chance de se faire vacciner pour les Flamands interviendrait à la fin du mois d'août. En Wallonie, ce serait déjà à la fin juin. Bruxelles, grâce à son propre système d'inscription, permet en permanence aux gens de s'inscrire pour cette seconde chance. "Il s'agit d'une stratégie de vaccination dans laquelle nous sommes en concertation constante avec les Régions et tous les acteurs concernés", a assuré le ministre Vandenbroucke. "Je pense que l'on fait tout son possible dans les Régions pour surmonter les hésitations vis-à-vis du vaccin", a-t-il commenté.